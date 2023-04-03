Son dakika... Erzurum'da deprem!

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 15:51

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 15:54

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.40'ta, merkez üssü Erzurum'un Aşkale ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'dan yapılan paylaşım şekilde...