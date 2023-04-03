Son dakika... Erzurum'da deprem!
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre Erzurum'un Aşkale ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 15.40'ta, merkez üssü Erzurum'un Aşkale ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'dan yapılan paylaşım şekilde...
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 3, 2023
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Büyüklük:3.8 (Ml)
Yer:Aşkale (Erzurum)
Tarih:2023-04-03
Saat:15:40:51 TSİ
Enlem:39.755 N
Boylam:40.622 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/pJVQZDKYkI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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