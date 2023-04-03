Son Dakika: Malatya'da art arda deprem! Çevre illerden hissedildi...
Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; 13.52'de Malatya'nın Doğanşehir İlçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından yine Doğanşehir'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13.52'de, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin derinliği 11.13 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 3, 2023
*
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-04-03
Saat:13:52:54 TSİ
Enlem:38.075 N
Boylam:37.823 E
Derinlik:11.13 km
Detay:https://t.co/aWdb4sfptA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
MALATYA'DA BİR DEPREM DAHA
AFAD, son olarak 15.44'te merkez üssü yine Doğanşehir olan bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.
Büyüklüğü 4.2 olarak duyurulan depremin derinliği ise 10.58 kilometre olarak kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 3, 2023
*
Büyüklük:4.2 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2023-04-03
Saat:15:44:14 TSİ
Enlem:38.068 N
Boylam:37.821 E
Derinlik:10.58 km
Detay:https://t.co/595QBC8dWP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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