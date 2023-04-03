Son Dakika: Malatya'da art arda deprem! Çevre illerden hissedildi...

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 14:02

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 15:59

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13.52'de, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin derinliği 11.13 kilometre olarak ölçüldü.

MALATYA'DA BİR DEPREM DAHA

AFAD, son olarak 15.44'te merkez üssü yine Doğanşehir olan bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

Büyüklüğü 4.2 olarak duyurulan depremin derinliği ise 10.58 kilometre olarak kaydedildi.