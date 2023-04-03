Son Dakika: Malatya'da art arda deprem! Çevre illerden hissedildi...

Son dakika haberi... AFAD verilerine göre; 13.52'de Malatya'nın Doğanşehir İlçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bu depremin ardından yine Doğanşehir'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 14:02
Son Dakika: Malatya'da art arda deprem! Çevre illerden hissedildi...
Abone Ol google-news

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 13.52'de, merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Depremin derinliği 11.13 kilometre olarak ölçüldü.

MALATYA'DA BİR DEPREM DAHA

AFAD, son olarak 15.44'te merkez üssü yine Doğanşehir olan bir deprem daha meydana geldiğini açıkladı.

Büyüklüğü 4.2 olarak duyurulan depremin derinliği ise 10.58 kilometre olarak kaydedildi.


deprem Malatya afad

İlgili Haberler

Son Dakika: Malatya'da art arda deprem! Çevre illerden hissedildi...

Son Dakika: Malatya'da art arda deprem! Çevre illerden hissedildi...
Meteoroloji'den deprem bölgesi için 'toz taşınımı ve kuvvetli lodos' uyarısı

Meteoroloji'den deprem bölgesi için 'toz taşınımı ve kuvvetli lodos' uyarısı
Son dakika... Erzurum'da deprem!

Son dakika... Erzurum'da deprem!

En Çok Okunan Haberler