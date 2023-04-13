Son Dakika... Erzurum'da deprem!

Son dakika gelişmesi... Erzurum'un Aziziye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.04.2023 - 10:26
Son Dakika... Erzurum'da deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Erzurum'un Aziziye ilçesinde saat 10.17'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 16.06 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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