Son Dakika... Erzurum'da deprem!
Son dakika gelişmesi... Erzurum'un Aziziye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Erzurum'un Aziziye ilçesinde saat 10.17'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 16.06 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 13, 2023
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Büyüklük:3.9 (Mw)
Yer:Aziziye (Erzurum)
Tarih:2023-04-13
Saat:10:17:59 TSİ
Enlem:39.884 N
Boylam:41.071 E
Derinlik:16.06 km
Detay:https://t.co/2Da7hYwtp1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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