Son Dakika... Ağrı'da deprem!

Son dakika gelişmesi... Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2023 - 13:46
Son Dakika... Ağrı'da deprem!
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Kandilli Rasathanesi, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde saat 13.30'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Depremin yerin 1.8 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.


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