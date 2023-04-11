Son Dakika... Ağrı'da deprem!
Son dakika gelişmesi... Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde saat 13.30'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 1.8 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 11, 2023
SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI) https://t.co/LXGrXPPmlU
11.04.2023, 13:30:49 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 1.8 km#Kandilli
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