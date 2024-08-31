Son Dakika... Esenyurt'ta 34 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Yayınlanma: 31.08.2024 - 12:14

Güncelleme: 31.08.2024 - 13:37

Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı’nda bulunan Fi Tower sitesinde giriş kattaki elektrik panosunda yangın çıktı.

Elektrik kablolarından çıkan dumanlar, bütün binayı sardı. Alt katta oturanlar kendi imkanları ile binadan çıkarken, üst katlardakiler ise yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Üst katlardan dumandan dolayı mahsur kalan vatandaşlar, saatlerce kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki bir çocuğu ve 6 aylık bebeğin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı.