Son Dakika... Esenyurt'ta 34 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı

Son dakika gelişmesi... İstanbul Esenyurt’ta bulunan bir sitede 34 katlı binada çıkan yangında adeta can pazarı yaşandı. Site sakinleri camda saatlerce kurtarılmayı bekledi. Aralarında 4 yaşındaki bir çocuk ve 6 aylık bebeğin de bulunduğu 8 kişi, itfaiye merdiveni ile kurtarıldı.

DHA
Yayınlanma: 31.08.2024 - 12:14
Son Dakika... Esenyurt'ta 34 katlı binada yangın: Mahsur kalanlar kurtarıldı
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Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı’nda bulunan Fi Tower sitesinde giriş kattaki elektrik panosunda yangın çıktı.

Elektrik kablolarından çıkan dumanlar, bütün binayı sardı. Alt katta oturanlar kendi imkanları ile binadan çıkarken, üst katlardakiler ise yoğun duman nedeniyle evlerinde mahsur kaldı. 

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Üst katlardan dumandan dolayı mahsur kalan vatandaşlar, saatlerce kurtarılmayı bekledi. İtfaiye ekipleri 4 yaşındaki bir çocuğu ve 6 aylık bebeğin de aralarında bulunduğu 8 kişiyi merdiven aracıyla kurtardı. 

Dumandan etkilenenler, sitenin hemen karşısında bulunan özel bir hastaneye götürüldü. İtfaiye ekiplerinin olay yerindeki çalışması devam ediyor.


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