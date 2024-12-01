Takibe alınmışlardı... Iğdır'da kaçak botoks ilacı ve sentetik hap operasyonu: 4 tutuklama

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda kaçak botoks ilacı ve sentetik hap geçirildi.

Takibe alınmışlardı... Iğdır'da kaçak botoks ilacı ve sentetik hap operasyonu: 4 tutuklama
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İHA
Yayınlanma: 01.12.2024 - 16:01

Edinilen bilgiye göre Iğdır İl Jandarma Komutanlığı kaçakçılığa karşı operasyonlarına devam ediyor. Bu çerçevede kaçakçılık operasyonu düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda yasa dışı yollarla yurda sokulan botoks ilaçları ve uyuşturucu haplar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 317 botoks ilacı ve 1102 uyuşturucu hap bulundu.

4 TUTUKLAMA

Takip altına alınan 4 şüpheli gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan zanlılar, kaçakçılık ve yasa dışı malzeme temininden tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #botoks #ilaç

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