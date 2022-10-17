Son Dakika... Esenyurt'ta rezidansta yangın

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir rezidansta yangın çıktı.

İHA
17 Ekim 2022 Pazartesi, 14:21
Son Dakika... Esenyurt'ta rezidansta yangın
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Esenyurt'ta bir rezidansta yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 

AYRINTILAR GELİYOR...


Yangın Esenyurt Rezidans

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