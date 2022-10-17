İstanbul'da saat imalathanesinde yangın

İstanbul Başakşehir'de sanayi sitesindeki duvar saati imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA
17 Ekim 2022 Pazartesi, 11:26
İstanbul'da saat imalathanesinde yangın
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İstanbul Başakşehir'de Saraçlar Sanayi Sitesi'ndeki 2 katlı binanın üst katındaki duvar saati imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


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