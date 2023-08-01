Son Dakika: Esenyurt'ta tekel bayisi vahşetinde yeni gelişme

Son dakika gelişmesi... İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırıda gözaltına alınan Murat Ö. isimli şahıs tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İHA
Yayınlanma: 01.08.2023 - 14:11
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Esenyurt’ta kan donduran cinayete ilişkin gözaltına alınan zanlılardan Murat Ö. Büyükçekmece Adliyesi’ne getirildi. Zanlı, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.vk edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...


Esenyurt Tekel bayisi Cinayet

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