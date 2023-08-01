Son Dakika: Esenyurt'ta tekel bayisi vahşetinde yeni gelişme
Son dakika gelişmesi... İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırıda gözaltına alınan Murat Ö. isimli şahıs tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Esenyurt’ta kan donduran cinayete ilişkin gözaltına alınan zanlılardan Murat Ö. Büyükçekmece Adliyesi’ne getirildi. Zanlı, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.vk edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Esenyurt'taki vahşette ilk ifade ortaya çıktı
- Kredi kartlarına taksit kısıtlaması
- Esenyurt'taki cinayette flaş gelişme
- 'Tekel bayisi' vahşetine yayın yasağı!
- İmamoğlu'ndan sürpriz 'değişim' yemeği
- Davutoğlu’ndan ‘seçim’ itirafı
- AKP'de kapalı kapılar ardında yaşananlar...
- Hande Fırat'a kötü haber
- Milyonları ilgilendiren zam açıklaması
- Durmak yok festival yasaklarına devam!