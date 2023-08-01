Esenyurt'taki tekel bayisi baskınında cinayet zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı
İstanbul Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı tüm Türkiye'nin gündemini sarstı. Son olarak cinayet zanlılarından Tarık Özerbay'ın ifadesi ortaya çıktı.
Türkiye, Esenyurt'ta bir tekel bayisine düzenlenen silahlı saldırı dehşetini konuşmaya devam ediyor.
Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisini basan Murat Özerbay, Tarık Özerbay, Azat Özer ve Samet Özer dükkanda bulunan 3 gence de kurşun yağdırdı. Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken Yusuf Erzen ağır yaralandı.
BÜTÜN SALDIRGANLAR YAKALANDI
Korkunç cinayetin ardından kaçan Murat Özerbay ile Samet Özerbay yakalandı. Ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren, iki kişinin canına kıyan Tarık Özerbay ve oğlu Azat Özerbay de yakalandı.
Yakalanan şüpheliler farklı araçlarla Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. A Haber katil zanlısı Tarık Özerbay'ın ilk ifadesine ulaştı.
İLK İFADE ORTAYA ÇIKTI
İki kişinin cinayeti ile suçlanan Tarık Özerbay "Niyetim konuşmaktı, pişmanım. Whatsapp paylaşımına sinirlendim. Beni küçük düşürdü" dedi.
Soruşturma sürüyor.
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