Son Dakika: Esenyurt'ta tekel bayisi vahşetinde yeni gelişme: Gözaltı sayısı artıyor

Yayınlanma: 31.07.2023 - 13:28

Güncelleme: 31.07.2023 - 13:41

İstanbul Esenyurt'ta, önceki akşam saat 23.23’te Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki tekel bayisine yapılan ve iki gencin yaşamını yitirdiği silahlı baskının görüntüleri infial yarattı.

Murat Özer, Azat Ö., Tarık Ö., Servet Ö. isimli dört silahlı saldırgan tarafından gerçekleştirilen saldırıda 21 yaşındaki Batuhan Bayındır ve 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen yaşamını yitirdi.

Saldırının bir alacak verecek meselesinden işlendiği iddia edildi. Saldırganlardan Murat Özer polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Saldırı anlarının işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildiği olayın ardından Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerin çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen şüphelilerden Servet Özer'in ardından Murat Özer, dün Esenyurt’ta yakalandı.

Öte yandan olay sonrası saldırganların kaçmasına yardım eden H.A. isimli şüphelinin daha gözaltına alındığı öğrenildi. Böylece gözaltı sayısı 3'ye yükselmiş oldu.