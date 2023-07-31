'Tekel bayisi' vahşetinin ardından... Esenyurt'ta gerçekleşen denetimde 16 silah ele geçirildi, aranan 86 kişi yakalandı

Yayınlanma: 31.07.2023 - 08:26

Güncelleme: 31.07.2023 - 08:26

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Esenyurt’ta son olarak tekel bayisinde işlenen cinayet ve artan asayiş olayları sebebiyle ilçe genelinde dün gece saatlerinde 2 bin 112 polisin katıldığı asayiş ve huzur denetimi yaptı.

Denetimlere 6 drone ve polis helikopteri de havadan destek verdi. Durdurulan araçlar ve yayalar tek tek aranırken, vatandaşlara yönelik Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

ARANAN 86 KİŞİ YAKALANDI

Denetim kapsamında, 28 bin 890 şüpheli sorgulanırken, kesinleşmiş hapis cezası olan 10 kişi olmak üzere toplam 86 aranan şüpheli ile 54 yoklama kaçağı yakalandı.

16 SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan 4 bin 035 araç sorgulanırken, 354 araca trafik yönünden 472 bin 835 lira cezai işlem uygulanarak 10 araç trafikten men edildi. Kurallara uymayan 18 işletmeye ise idari işlem yapıldı.

Ayrıca yapılan aramalarda, 16 silah ile bir miktar fişek, 213,47 gram uyuşturucu madde ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.