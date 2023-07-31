Esenyurt’taki 'tekel bayisi' vahşetinde yeni gelişme: Saldırganlardan biri daha yakalandı
İstanbul Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayisindeki saldırıya ilişkin yapılan çalışmalarda bir kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya, şüphelilerden Servet Özer'in de yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.
Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayisine yapılan silahlı saldırı ile ilgili olarak yakalanan ve adliyeye sevk edilen Murat Özer hakkında ek gözaltı kararı verilerek Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti.
BİR SALDIRGAN DAHA YAKALANDI
Polis, A.Ö., T.Ö. ve Servet Özer'in yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, bu kişilerden Servet Özer yakalandı.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Konu ile ilgili açıklamayapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö’den sonra S.Ö. de yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor" dedi.
Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 31, 2023
İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö’den sonra S.Ö.’de yakalandı.
Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam…
En Çok Okunan Haberler
-
- Esenyurt'taki cinayetin 'nedeni' belli oldu
- Baygın bulundu, kaldırıldığı hastane karantinaya alındı
- Jandarma'dan 'Mahmut Tanal' açıklaması
- Oğlu öldürülen baba konuştu!
- Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor
- Ağustos 'zam' takvimi belli oldu
- Ali Koç'un 'Postacı' sözü sonrası istifa etti
- Kabinede ilk değişecek bakanlar kimler olur?
- Soylu'ya 'Esenyurt' tepkisi!
- Türkiye'deki silahlı saldırı dalgası sürüyor!