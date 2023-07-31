Esenyurt’taki 'tekel bayisi' vahşetinde yeni gelişme: Saldırganlardan biri daha yakalandı

İstanbul Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayisindeki saldırıya ilişkin yapılan çalışmalarda bir kişi daha yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili sosyal medyadan açıklama yapan İçişleri Bakanı Yerlikaya, şüphelilerden Servet Özer'in de yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 06:47
Esenyurt’taki 'tekel bayisi' vahşetinde yeni gelişme: Saldırganlardan biri daha yakalandı
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Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayisine yapılan silahlı saldırı ile ilgili olarak yakalanan ve adliyeye sevk edilen Murat Özer hakkında ek gözaltı kararı verilerek Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gönderilmişti.

BİR SALDIRGAN DAHA YAKALANDI

Polis, A.Ö., T.Ö. ve Servet Özer'in yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, bu kişilerden Servet Özer yakalandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili açıklamayapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden biri daha (S.Ö.) yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö’den sonra S.Ö. de yakalandı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam  ediyor" dedi.


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