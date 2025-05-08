Son Dakika... Esila Ayık hakkında yeni gelişme!
Son dakika gelişmesi... Kadıköy'de düzenlenen gösterilerde taşıdığı bir pankart sebebiyle tutuklanan üniversite öğrencisi Esila Ayık'ın tutukluluğunun devamına karar verildi.
İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasını protesto amacıyla düzenlenen gösteride tutuklanan Esila Ayık, ağır sağlık sorunlarına karşın tutukluluğunun devamına karar verildi.
Ayık'ın avukatı Göksun Canberk Uluğ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tutukluluk halinin devamına karar verildi… 135 sayfalık e-nabız, epikrsağlık raporları, İstanbul Tabipler Odası’nın 'cezaevinde kalmaya elverişli değildir' görüşü, CGK ve Yargıtay kararları yine hiçbiri işe yaramadı" ifadelerini kullandı.
Uluğ, "Kendisinin dosyası hala daha Adalet Bakanlığı’nda, 'kovuşturma izni' bile çıkmadı. Kovuşturma izni verilmemiş bir suç için 1 aydır cezaevinde hasta bir şekilde tutuklu" dedi.
Tutukluluk halinin devamına karar verildi… 135 sayfalık e-nabız, epikrsağlık raporları, İstanbul Tabipler Odası’nın “cezaevinde kalmaya elverişli değildir” görüşü, CGK ve Yargıtay kararları yine hiçbiri işe yaramadı.— Av. Göksun Canberk Uluğ (@avgoksuncanberk) May 8, 2025
Kendisinin dosyası hala daha Adalet Bakanlığı’nda,… https://t.co/HKZpr06yqT
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