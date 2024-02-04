Evlenecek çiftlere fonu başvuruları ne zaman alınacak? Tarihi belli oldu!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu başvuru tarihini açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek çiftlere destek paketi olarak da bilinen Aile ve Gençlik fonu başvuru tarihini açıkladı. Başvurular, 15 Şubat itibariyla e-Devlet üzerinden alınacak.
Göktaş, açıklamasında "Bir süredir üzerinde yoğun şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin çalışmaları tamamladık. 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları e-Devlet aracılığıyla alacağız." ifadelerini kullandı.
FAİZSİZ EVLİLİK DESTEK KREDİSİ NE KADAR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, başvurusu onaylananlara toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacağını söyedi.
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