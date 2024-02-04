Evlenecek çiftlere fonu başvuruları ne zaman alınacak? Tarihi belli oldu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu başvuru tarihini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.02.2024 - 11:28
Evlenecek çiftlere fonu başvuruları ne zaman alınacak? Tarihi belli oldu!
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yeni evlenecek çiftlere destek paketi olarak da bilinen Aile ve Gençlik fonu başvuru tarihini açıkladı. Başvurular, 15 Şubat itibariyla e-Devlet üzerinden alınacak. 

Göktaş, açıklamasında "Bir süredir üzerinde yoğun şekilde çalıştığımız Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin çalışmaları tamamladık. 15 Şubat'ta almaya başlayacağız. Başvuruları e-Devlet aracılığıyla alacağız." ifadelerini kullandı. 

 

FAİZSİZ EVLİLİK DESTEK KREDİSİ NE KADAR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, başvurusu onaylananlara toplam 48 ay vadeli, 2 yılı geri ödemesiz 150 bin lira kredi desteği sunulacağını söyedi. 

 


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