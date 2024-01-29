Ekonomik kriz evlenecek çiftleri de etkiledi

29 Ocak 2024 Pazartesi

2024 zorlu geçecek.

2024 yılının ekonomik açıdan zorlu geçeği herkesin dilinde.

Artık para değerli.

Kimsenin malda gözü yok.

31 Mart yerel seçimlerinin bitiminden sonra ekonominin getirdiği zorlukları hepimiz daha çok hissedeceğiz.

Herkes kendini şartlandırdı, para harcamamaya.

Araba mı alacak, almıyor. Eski arabasıyla idare ediyor.

Araba alacağı parasını bankaya koyup getireceği faizin hesabını yapıyor.

Nasılsa alacağım araba kaçmıyor diyor.

Bayilerin elinde araba stoku olduğunu biliyor. Ellerindeki arabaları satamadığını da biliyor.

En önemlisi 2 ay sonra 2024 model arabalar da gelecek diyor. 2023 model arabaların da ellerinde kalacağını ve fiyatların daha da düşeceğini düşünüyor.

Elinde faizdeki parasıyla bayilerin daha çok fiyat kırmasını, kampanyalar yapmasını bekliyor.

Galerilerin daha önce bayilerden aldıkları sıfır arabaları güncel bayi fiyatının çok altında sattığını biliyor musunuz?

Benim bu dönemde bayilere tavsiyem halkın sesine kulak verin.

Şimdiye kadar kazandıklarınıza sayın ve önünüze gelen alıcıyı kaçırmayın derim.

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Ev alacaklar da beklemede.

Ev fiyatlarının Amerika ve Avrupa’dan daha yüksek rakamlara ulaştığını herkes görüyor.

Onlar da ev alacakları paralarını bankada faize yatırıp ev fiyatlarının üzerindeki köpüğün gitmesini bekliyor.

Ev fiyatları her geçen gün geriliyor ama bankadaki paraları her geçen gün daha da artıyor.

Ev satmak için ilan verenler her geçen gün fiyat kırıyor ve alıcılarının bir an önce kapılarını çalmasını bekliyor.

Evini satacakların da en büyük isteği evlerini bir an önce satıp bu yüksek faiz furyasından yararlanmak.

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Gelelim lüks tüketime.

Lüks tüketim deyince de ilk akla gelen saat.

Saat piyasası da durdu.

En ucuzu 10 bin dolardan başlayıp milyon dolarları bulan saatler de bayilerin de ikinci el satanların da

vitrinlerini süslüyor.

1 yıl içinde ikinci elde satılan saatlerin rakamları yarı yarıya düştü.

Bu da sirkülasyonu etkiledi.

Bayiler daha önce 2 sene bekleme listesine aldıkları alıcılarını, şimdilerde ellerinde kaldıkları saatleri satmak için arar oldular.

Kapalıçarşı’da da işler durmuş durumda.

Zenginlerin en lüks tüketimi olan mücevher satışları da bıçak gibi kesildi.

Kapalıçarşı’ya gelenlerin çoğu da ellerine geçirdikleri paralarına gram altın almak için geliyorlar.

Tekne satışları da en düşük seviyesinde.

Kışın gelmesiyle birlikte yazın marinalarda yatan teknelerin çoğu şu an satılık.

Tekne sahiplerine, teknesinin aylık masraflarını karşılamak zor geliyor.

Artık tekne sahipleri de teknelerinin 1 yıl masraflarını karşılamak yerine kiralama yolunu tercih ediyorlar.

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Araba olsun ev olsun saat olsun bu işte en büyük sorun ne biliyor musunuz?

Alıcıların tek düşündüğü, her şeyde fiyatların daha da geri geleceği.

İşte bu beklentiyle alıcı olan hiç kimseye bir şey satamazsınız.

Alıcı–satıcı arasında yeniden güven tazelemek için fiyatların bir şekilde revize olması şart.

Ekonomik kriz bir de neyi etkiledi biliyor musunuz?

Evlenmeyi.

Çevremde evlenmeyi bekleyen birçok çift, karı-koca olma hayallerini bir başka bahara ertelediler.

Nişandı, düğündü, ev kirasıydı, eşyaydı derken artan fiyatlar evlenme hayali kuran çiftlerin gözünü korkuttu.

Evlenecek çiftler, ana-baba evlerinde ekonomik krizin bitip evlenecekleri günün hayaliyle bekliyorlar.