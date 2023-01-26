Son dakika... EYT'de son durum: Birkaç gün içinde komisyonda görüşülecek

Son dakika haberi... EYT düzenlemesine ilişkin konuşan AKP Grup Başkanvekili Tunç "Milletvekillerinin büyük bölümü imzaladı. Teklif çok kısa sürede sunulacak ve birkaç gün içinde komisyonda görüşülecek" açıklamasında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 20:53
Son dakika... EYT'de son durum: Birkaç gün içinde komisyonda görüşülecek
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) gerilimi yaşandı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın, "İki gündür sosyal medyada 'EYT'yi imzaladık.' diye caka satıyorsunuz, teklif nerede?" sorusuna AKP Grup Başkanvekili Tunç, "Engin Bey 'Teklif yok.' dedi, teklif var. EYT düzenlemesini içeren kanun teklifini milletvekillerimizin ekseriyeti imzaladı. Teklifi kısa süre içinde TBMM'ye sunacağız ve birkaç gün içinde komisyonda görüşülecek." diye yanıt verdi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından birleşimi, 31 Ocak Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.


EYT

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