Son Dakika: Eyüpsultan'da toprak kaydı

Son dakika gelişmesi... İstanbul'da yoğun yağış nedeniyle bir inşaatın üstünde bulunan çocuk parkında toprak kaydı.

DHA
Yayınlanma: 19.11.2023 - 12:20
Son Dakika: Eyüpsultan'da toprak kaydı
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İstanbul Eyüpsultan'da yoğun yağış nedeniyle bir inşaatın üstünde bulunan çocuk parkında toprak kaydı. Yaralanan kimsenin olmadığı olayın ardından güvenlik nedeniyle park kapatıldı.

Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri çalışma başlattı.


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