Son Dakika: Eyüpsultan'da toprak kaydı
Son dakika gelişmesi... İstanbul'da yoğun yağış nedeniyle bir inşaatın üstünde bulunan çocuk parkında toprak kaydı.
İstanbul Eyüpsultan'da yoğun yağış nedeniyle bir inşaatın üstünde bulunan çocuk parkında toprak kaydı. Yaralanan kimsenin olmadığı olayın ardından güvenlik nedeniyle park kapatıldı.
Eyüpsultan Belediyesi zabıta ekipleri çalışma başlattı.
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