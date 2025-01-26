BM Komiseri Grandi, Colani ile görüştü: 'Geri dönüşlerin kalıcı olması için yatırım yapılması gerekiyor'

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Suriye’deki yeni yönetimin lideri Colani ile Şam'da bir araya geldi.

BM Komiseri Grandi, Colani ile görüştü: 'Geri dönüşlerin kalıcı olması için yatırım yapılması gerekiyor'
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AA
Yayınlanma: 26.01.2025 - 00:37

Grandi,  Esad yönetiminin devrilmesinin ardından ilk kez gerçekleştirdiği Suriye ziyaretine ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Colani ile görüştüğünü kaydeden Grandi, Suriyeli mültecilerin ve yerinden edilmiş kişilerin evlerine dönmelerine nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini aktardı.

Grandi, birçok mültecinin de ülkeye geri döndüğünü belirerek, "Geri dönüşlerin kalıcı olması için güvenliğe, çalışmalara, barınmaya ve hizmetlere yatırım yapılması gerekiyor. Bunlar için yaptırımların kaldırılması kritik önem taşıyacak" değerlendirmesinde bulundu.



Etiketler: #barınma #suriye #Colani

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