MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’da Colani ile bir araya geldi
MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye'nin yeni lideri Colani ile bir araya geldi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın Suriye'de temaslarda bulundu.
Kalın ve beraberindeki heyet, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüştü.
Görüşme ile ilgili henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.
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