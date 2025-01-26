MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’da Colani ile bir araya geldi

MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye’nin başkenti Şam’da Suriye'nin yeni lideri Colani ile bir araya geldi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın Şam’da Colani ile bir araya geldi
Abone Ol google-news
İHA
Yayınlanma: 26.01.2025 - 19:56

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın Suriye'de temaslarda bulundu.

Kalın ve beraberindeki heyet, Şam'daki Halk Sarayı'nda Suriye’deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüştü.

Görüşme ile ilgili henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.


Etiketler: #MİT #Colani #Şam

İlgili Haberler

BM Komiseri Grandi, Colani ile görüştü: 'Geri dönüşlerin kalıcı olması için yatırım yapılması gerekiyor'

BM Komiseri Grandi, Colani ile görüştü: 'Geri dönüşlerin kalıcı olması için yatırım yapılması gerekiyor'
Colani, Mazlum Abdi ile görüştü: 'İki taraf arasındaki sorunların...'

Colani, Mazlum Abdi ile görüştü: 'İki taraf arasındaki sorunların...'
Colani’nin ‘tuğgeneral’ atadığı Türk, terör listesindeydi: Bir gecede listeden kaldırdıkları ortaya çıktı!

Colani’nin ‘tuğgeneral’ atadığı Türk, terör listesindeydi: Bir gecede listeden kaldırdıkları ortaya çıktı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler