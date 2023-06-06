CHP'li Faik Öztrak'tan 'Kılıçdaroğlu istifa etmeyi düşünüyor mu' sorusuna yanıt: 'Bizi başka partilerle karıştırmayın...'

Yayınlanma: 06.06.2023 - 16:20

Güncelleme: 06.06.2023 - 17:17

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylaması sonrası değişime giden Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) MYK’nin yeni üyeleri önceki gün belli oldu. CHP'nin yeni MYK'si, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ilk toplantısını bugün yaptı.

Toplantı sonrası canlı yayında açıklama yapan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Mehmet Şimşek’in yeni Hazine ve Maliye Bakanı olmasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sert eleştirilerde bulundu.

KONGRE SÜRECİ BAŞLIYOR

Öztrak "Kongreler sürecinin bugün başlatılmasına ve mevzuattaki asgari süreler dikkate alınarak hızla tamamlanmasına karar verdik" ifadelerini kullandı.

“Bugün bizler için Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraki 8. gün değil, yerel seçim sürecinin 8. günüdür” diyen Faik Öztrak, “Son seçimden bu yana geçen sürede; hem geçen seçimle ilgili özeleştirilerimize devam ediyor hem de yaklaşan yerel seçime hazırlıklarımızı başlatıyoruz. Bu çerçevede, Parti Meclisi toplantımızda yapılan değerlendirmeler ışığında, kongreler sürecinin bugün başlatılmasına ve mevzuattaki asgari süreler dikkate alınarak hızla tamamlanmasına karar verdik” diye konuştu.

Öztrak şöyle devam etti:

“Ayrıca tüzüğümüzün bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dönük, örgütümüzün taleplerini dikkate alacak bir komisyonun kurulmasına da karar verdik. Örgütlerimizin yenilenerek, tazelenerek, birlik ve beraberliğimize sahip çıkarak, kırmadan, dökmeden, güçlenerek, partimize yerel yönetim seçimlerinde büyük bir başarı yaşatması için gereken her türlü çabayı göstereceğiz.”

ERDOĞAN'A 'MEHMET ŞİMŞEK' TEPKİSİ

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'dışarıdan para bulsun diye' Mehmet Şimşek’i yeniden göreve getirdiğini ifade eden Öztrak, “Erdoğan’ın suçlamalarının. muhataplarından biri olan yeni Hazine ve Maliye Bakanı, göreve başlarken, ‘Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönmekten başka bir seçeneği kalmadığını’ söyledi. Yani parayı bulmasının şartının, Sarayın uyguladığı ‘akıl dışı’ politikalardan vazgeçmesi olduğunu ifade etti” dedi.

Öztrak şöyle sürdürdü:

“Yeni Bakan bu sözlerle Saray’ın “Faiz sebep, enflasyon netice” şeklinde özetlenebilecek safsatasının, ve ucube Türkiye Modelinin, ‘Akıl dışı’ , ‘Aklın kurallarına dayanmayan’, ‘Ölçüsüz ve hesapsız’ olduğunu ilan etti. ‘Epistemolojik kopuştan kopacaklarını’ söylemiş oldu.

Şimdi Erdoğan’a sormak gerek; milleti hayat pahalılığı ile işsizlik arasında ezen, milletin 418 milyar dolarını yandaşlarına peşkeş çeken, Merkez Bankasının döviz kasasına 80 milyar dolar açık verdiren, akıl dışı safsataların, irrasyonel politikaların sahibi olarak millete ne diyeceksiniz? Sayın Bakana da sorulması gereken soru şu; bu rezaletin hesabı kimden sorulacak?”

CAN ATALAY ÇAĞRISI

TİP'ten Hatay Milletvekili seçilmesine rağmen cezaevinde tutulmaya devam edilen Gezi tutuklusu Avukat Can Atalay'ın durumundan da bahseden Öztrak, Atalay'ın derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu:

"Seçilmiş bir milletvekili bugün hukuksuzca, hakkında kesin karar olmadan hapiste tutuluyor. Genel Başkanımızın da belirttiği gibi, bu sadece Can Atalay’ı değil, ona oy veren tüm insanları tutuklamak anlamına gelir. Saray’ı da Saray'ın hakimlerini de uyarıyoruz: Bu topluma daha fazla zarar vermeyin, adaletteki erozyonu durdurun. Milletin vekil seçtiği Can Atalay’ı, milletin iradesini derhal serbest bırakın."

İSTİFA SORUSUNA YANIT

CHP’li Öztrak, Gazete Duvar'ın aktardığına göre “Kılıçdaroğlu istifa etmeyi düşünüyor mu” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"CHP bir çadır partisi değildir. Dünyada eşine az rastlanır bir maziye sahip asırlık partidir. Bu partide kimse tek başına aklıma estiği gibi karar alamaz. Bizi başka partilerle karıştırmayın."

Öte yandan Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu görüşmesine dair de konuşan Öztrak, başka alanlarda yetkili isimlerle de görüşmeler yapıldığını ifade etti.

ÖZELEŞTİRİ AÇIKLAMASI

“CHP olarak özeleştiriniz nedir?” sorusuna karşılık ise Öztrak, “Özeleştiri ve tespitler süreci devam ediyor. Bunu önümüzdeki dönemde daha detaylı bir açıklama imkanımızı bulacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.