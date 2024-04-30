Son Dakika... Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde hareketli dakikalar: İntihar girişiminde bulundu!

İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde bir şahıs korkuluklara çıktı. Polis ekiplerinin ikna çalışmaları hala devam ediyor.

İHA
Yayınlanma: 30.04.2024 - 19:57
Son Dakika... Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde hareketli dakikalar: İntihar girişiminde bulundu!
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Olay, İstanbul Fatih Sultan Mehmet köprüsü üzerinde saat 17.00 sıralarında yaşandı.

İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen bir şahıs köprü üzerinde korkuluklara çıkarak kendisini sarkmaya başladı.

Köprü üzerinde diğer sürücüler tarafından polis ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin intihar etmek isteyen şahsı ikna etme çalışmaları devam ettiği öğrenildi.


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