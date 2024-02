Survivor All Star'da kaos çıktı! 3 kavga birden başladı, ortalık karıştı!

Yayınlanma: 19.02.2024 - 00:46

Güncelleme: 19.02.2024 - 00:55

Survivor 2024 All Star yarışmasında adadaki kavgalar ve kaoslar bitmek bilmiyor. TV8 ekranlarında yayınlanan ve her hafta birbirinden heyecanlı oyunların oynandığı adada son günlerin en çok konuşulan olaylarından biri de kavgalar oluyor. Survivor 2024 All Star'ın 18 Şubat Pazar günü yayınlanan bölümünde, üç iddialı kadın yarışmacı arasında büyük bir kavga patlak verdi ve Sercan Yıldırım, kavgayı ayırmak için çabalarken kendini ortasında buldu. İşte ayrıntılar...

PINAR VE SEMA BİRBİRİNE GİRDİ!

Survivor All Star 2024'te tansiyon yükseldi!Pınar'ın Sema'ya yönelik söylemleri yarışmacıyı çileden çıkardı. Pınar; "Sen yedeklerden geldin, Hürrem Sultan dönemlerin bitti, lohusa kadın gibisin" sözleri Sema'yı çıldırttı. Pınar, "Ne var?" sorusunun üzerine Sema, saldırmak için koştu. Nagihan'ın ve diğer yarışmacıların araya girmesiyle yarışmacılar sakinleştirilmeye çalışıldı. Seda'nın gerilmesi ile beraber Sercan ise Seda'yı durdurmaya çalıştı.

YAMAN'IN DİŞİ KIRILDI!

Dokunulmazlık oyunu esnasında yarışmacılardan Yaman'ın dişi kırıldı. Doktor dolgu yapılması gerektiğini söyledi. Yaman'ın halleri ise renkli görüntülere neden oldu.

OGEDAY'DAN HAKAN'A KIŞKIRTICI SÖZLER!

Ogeday ve Hakan'ın gerilimi yarışmanın yarıda kesilmesine neden oldu. Oyun esnasında Hakan'ın yapamadığını söyleyen Ogeday, oyun bitince kendine hakim olamadı. Ogeday, Hakan'a "Şov yapma Panorama'da anlatırsın bunu, 'Ogeday' şişe attı diye" söylendi. Bunun üzerine Hakan ve Ogeday arasında bir gerilim yaşandı. Yasin ve Poyraz'ın ise Ogeday'ı sakinleştirmek ve durdurmak için tuttukları anlar ekranlara geldi. Acun Ilcalı ise Ogeday'ı sakinleştirmek için devreye girdi. Kavga esnasında Aysu sert bir şekilde yere düştü. Hakan ise yarış alananını terk etti.

Yarışmacıların zor sakinleştirdiği Ogeday, sinirlerine hakim olmakta zorlanırken gecenin sonunda 3 iddialı kadın yarışmacının kavgası sonrasında diskalifiyenin gelip gelmeyeceği merak ediliyor.