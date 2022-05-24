Arkadaşlarını öldürüp, intihar süsü verdiler
Konya’da bir şahsın intihar ettiği ihbarı üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı. Soruşturma neticesinde olayın cinayet olduğu ortaya çıkarken, öldürülen şahsın 3 arkadaşı gözaltına alındı.
Konya'da meydana gelen olayda 20 yaşındaki Kübra Nur D., polis ekiplerine ulaşarak arkadaşı 32 yaşındaki Mehmet Küpeli'nin intihar ettiğini söyledi.
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