Son dakika... Gazeteci Dinçer Gökçe gözaltına alındı!

Yayınlanma: 01.11.2023 - 15:51

Güncelleme: 01.11.2023 - 16:17

T24 yazarı Tolga Şardan'ın ardından Halk TV Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe de gözaltına alındı.

TRT Haber Muhabiri Şeyma Vural, Gökçe'nin gözaltına alınışını şu ifadelerle duyurdu:

"Halk Tv yazı işleri müdürü Dinçer Gökçe hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gökçe, gözaltına alındı."

GEREKÇE 'DÖNER KARDEŞLER' HABERİ!

‘Döner Kardeşler’ olarak bilinen, 16 ayrı eyleme karıştıkları gerekçesiyle yargılanan 28 sanıklı suç örgütünün davasında 2022 yılının Şubat ayında karar açıklanmıştı. Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda, Emirhan Döner’in "örgüt kurma ve yönetme", "tefecilik", "nitelikli yaralama", "tehdit", "nitelikli yaralamaya azmettirme", "hürriyeti tehdit" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından toplam 44 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti.

Emirhan Döner’in kardeşi Turhan Döner’in ise "yaralama", "tehdit", "yaralamaya azmettirme", "hürriyeti tehdit", "tefecilik", "6136 sayılı kanuna muhalefet" ve "örgüt yöneticiliği" suçlarından toplam 34 yıl 10 ay hapsine hükmedilmişti. Geçen günlerde hükümlülerin tahliye olacağına ilişkin çıkan haberler üzerine hükümlü Emirhan Döner`in başka suçtan tahliye olduğu, kesinleşen asıl suç ve cezalar yönünden sanık Turhan Döner’in Edirne F Tipi, sanık Emirhan Döner’in ise Kırıkkale F tipi cezaevinde infazlarına hükümlü olarak devam edildiği bilgisine ulaşılmıştı.

Hükümlü Turhan Döner’in 2036, hükümlü Emirhan Döner’in ise 2040 yılında koşullu salıverilecekleri de öğrenilmişti. Tahliye kararlarına dair yazıların cezaevine gönderildiği ve tahliye edildiklerine dair haber içeriğinin tamamen hatalı ve gerçeği yansıtmadığı ve kamuoyunun yanıltıldığı da adli kaynaklar tarafından açıklanmıştı.

Olaya ilişkin gerçeğe aykırı haber yaparak kamuoyunun yanıltıldığı belirtilerek, Halk TV Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dinçer Gökçe hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

TOLGA ŞARDAN DA GÖZALTINDA!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da, gazeteci Tolga Şardan hakkında "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler var?" başlıklı yazısı nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştı. Şardan da, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında gözaltına alınmıştı.