Son dakika... Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tutuklama talebi!

'Cumhurbaşkanı'nı hedef alan tehdit içerikli sözler' sarf ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılan ve dün akşam evinden gözaltına alınan gazeteci Fatih Altaylı, bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Altaylı, savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
Altaylı hakkında, kendisine ait Youtube kanalında yayımlanan bir videodaki konuşmasında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler kullandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştı.