Son Dakika... Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklama kararı verildi.
Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Altaylı, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayındaki konuşması nedeniyle tutuklandı.
NE OLMUŞTU?
Altaylı hakkında, kendisine ait Youtube kanalında yayımlanan bir videodaki konuşmasında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler kullandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştı. Altaylı soruşturmadan hemen sonra dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı.