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Son Dakika... Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı

Son Dakika... Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı

22.06.2025 16:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Son Dakika... Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı

Son dakika haberi... Gazeteci Fatih Altaylı hakkında tutuklama kararı verildi.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklama kararı verildi. 

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Altaylı, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayındaki konuşması nedeniyle tutuklandı.  

NE OLMUŞTU?

Altaylı hakkında, kendisine ait Youtube kanalında yayımlanan bir videodaki konuşmasında, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı "hedef alan tehdit içerikli" sözler kullandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatılmıştı. Altaylı soruşturmadan hemen sonra dün akşam saatlerinde gözaltına alınmıştı. 

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