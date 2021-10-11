Son dakika: Gaziantep’e havan saldırısı

11 Ekim 2021 Pazartesi, 10:32

İHA'nın aktardığına göre, Karkamış ilçesine atılan havan toplarından 2’si Gümrük sahası yakınlarına, 1 tanesi bir evin çatısına, 1 tanesi ilçe merkezindeki bir parka ve 1 tanesi askeri bölgenin yakınına düştü.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Havan saldırısında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Havan topu düşen bölgelerde güvenlik çemberi oluşturulurken, park ve evde hasar tespiti başlatıldı.

KARŞILIK VERİLDİ

Öte yandan, saldırının hemen ardından ise angajman kuralları kapsamında sınır birlikleri tarafından karşılık verildiği öğrenildi.