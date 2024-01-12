ABD'de askeri helikopter düştü
ABD'nin California eyaletinin güneyindeki San Diego Körfezi'nde orduya ait bir helikopterin eğitim sırasında düştüğü bildirildi.
Player Alanı
ABD Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Pasifik Hava Filosundan yapılan yazılı açıklamada, Sikorsky SH-60 Seahawk tipi askeri helikopterin yerel saatle 18.30 sularında San Diego Körfezi'nde düştüğü duyuruldu.
Açıklamada, güvenlik tedbirleri kapsamında acil yardım ekiplerinin eğitim alanı yakınında bulunduğu vurgulanırken helikopterdeki 6 kişinin kurtarıldığı kaydedildi.
Sağlık durumu hakkında açıklama yapılmayan mürettebatın, askeri sağlık merkezine sevk edildiği bilgisi paylaşıldı.
Konuya ilişkin inceleme başlatıldığı belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'de dikkat çeken 'istifa' kararı
- Çok konuşulacak 'Yavaş' iddiası
- Gökhan Zan'a 'Hatay' teklifi: 'Cin gibi adam...'
- AKP'de gözler 15 Ocak'ta...
- Ayaydın nasıl CHP’li oldu?
- Cumhur İttifakı ortağından Kurum'a veto
- Canan Karatay'ın gençlik fotoğrafları gündem oldu
- Özel'den 'Büyükerşen' paylaşımı
- Gözlerden uzak yaşayan Ferdi Tayfur, son halini paylaştı
- İhracı istenen CHP'li üye AKP'yi övdü