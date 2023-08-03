Son Dakika... Genelkurmay Başkanı belli oldu!

Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2023 - 16:22
Son Dakika... Genelkurmay Başkanı belli oldu!
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Genelkurmay Başkanlığına 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı

Yüksek Askeri Şura kararı ile 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

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YAŞ Yüksek Askeri Şura Metin Gürak

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