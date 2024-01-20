Son Dakika... Göçmen teknesi battı: 4 ölü, 10 yaralı

Muğla ili Datça ilçesi açıklarında lastik bot üzerinde 28 göçmen kurtarılırken, 10 göçmen daha deniz yüzeyinde olduğu tespit edilerek karaya çıkarıldı. 4 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Mehmet İnmez
Yayınlanma: 20.01.2024 - 13:17
Son Dakika... Göçmen teknesi battı: 4 ölü, 10 yaralı
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Muğla ili Datça ilçesi açıklarında içerisinde bir grup göçmen bulunan lastik botun yardım talebinde bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik ekipleri yönlendirildi. Yapılan araştırmada, bot üzerinde bulunan 28 göçmen kurtarılırken, 10  göçmen daha deniz yüzeyinde olduğu  tespit edilerek karaya çıkarıldı.  4 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.  Yürütülen soruşturmada iki göçmen kaçakcısı gözaltına alındı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler,  Çeşme ve Seferihisar'da dört lastik botta  göçmenler olduğu bilgisini alarak operasyon başlattı. Yunanistan askerleri tarafından Türk karasularına itilen 137 göçmeni karaya çıkardı.

Diğer yandan, Karaburun açıklarında lastik botun arıza nedeniyle sürüklendiği bilgisi üzerine görevlendirilen ekipler, 21 göçmeni kurtardı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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