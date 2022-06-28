Son Dakika: Görevden almalar ve atamalar Resmi Gazete'de

Son dakika gelişmesi... Belçika ve Zimbabve Büyükelçileri ile ilgili Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

DHA
28 Haziran 2022 Salı, 05:03
Son Dakika: Görevden almalar ve atamalar Resmi Gazete'de
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Belçika Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve Zimbabve Büyükelçisi Hakan Kıvanç merkeze alındı.

Belçika Büyükelçiliğine, Teftiş Kurulu Başkanı Bekir Uysal atanırken Zimbabve Büyükelçiliğine ise AGİT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlandırma Genel Müdür Yardımcısı Berna Kasnaklı atandı.

Atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. 


Belçika Resmi Gazete Erdoğan Cumhurbaşkanı
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