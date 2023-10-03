Serbest bırakılan gazeteci Ayşenur Arslan'dan ilk açıklama: Cafer Mahiroğlu'yla bir araya geldi

Yayınlanma: 03.10.2023 - 15:26

Güncelleme: 03.10.2023 - 15:34

Ankara'da pazar günü İçişleri Bakanlığı'na yönelik düzenlenen bombalı saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmeler sonrası hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına gazeteci Ayşenur Arslan serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmeler gerekçesiyle gazeteci Ayşenur Arslan hakkında soruşturma başlatmıştı.

İFADESİ ALINDI, SERBEST BIRAKILDI

Arslan, başlatılan soruşturmanın ardından öğle saatlerinde ifade için gözaltına alınmış ve Çağlayan Adliyesi'ne götürülmüştü. Arslan, ifadesinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

HALK TV YÖNETİMİYLE BİR ARAYA GELDİ

Ayşenur Arslan'ı adliyede Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, Halk TV Haber Yayın Yönetmeni Bengü Şap Babaeker, Halk TV Web Genel Yayın Yönetmeni Ercüment İşleyen, Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu ve destek için gelen gönüllü avukatlar da yalnız bırakmadı.

ARSLAN'DAN İLK MESAJ

Arslan en çok yanlış anlaşılmaktan dolayı üzgün olduğunu belirtirken teröre sonuna kadar karşı olduğunu, meslek hayatı boyunca terörün hep karşısında olduğunu söyledi.

Adının terörle ve teröristle anılmasının büyük haksızlık olduğunu ifade eden Arslan, anlatmak istediği şeyin terör eylemi ile ilgili gündemde olan soru işaretlerini tekrarlamaktan ibaret olduğunu belirtti.

"BENİ TANIYANLAR TERÖRE DESTEK OLMAYACAĞIMI BİLİR"

Arslan, "Beni tanıyan herkes, bugüne dek birlikte çalıştığım yüzlerce gazeteci meslek hayatım boyunca terörün karşısında bir adım geri adım atmadığımın tanığıdır. Beni tanıyanlar benim teröre ve teröristlere destek olmayacağımı bilir" dedi.

PROGRAMINA SON VERİLMİŞTİ

Arslan'ın Ankara'daki bombalı saldırıya ilişkin yaptığı değerlendirmeler sonrası, Halk TV söz konusu programı yayından kaldırma kararı almıştı.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Halk TV olarak ülkemize demokrasinin yerleşmesi için çok sesliliğe büyük önem veriyoruz. Bugüne kadar birçok bedel ödeyerek, her türlü cezaya ve baskıya rağmen farklı sesleri ve muhalif duruşları ekranımızda yansıtmaktan geri adım atmadık, atmayacağız da. Halk TV ülkemizde demokrasinin gelişmesi için vazgeçilmez bir nefes borusudur. Bu konuda tek kırmızı çizgimiz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin bölünmez bütünlüğüdür.

Halk TV, güvenlik güçlerimizin bu kapsamda yürüttüğü terörle mücadelenin kayıtsız şartsız yanındadır. Dün yayınlanan Medya Mahallesi programında canlı yayında edilen talihsiz sözler, aynı programda terör lanetlenmiş olsa da, Halk TV’nin en başta bahsettiğimiz duruş ve bakışının sınırlarını aşmaktadır. Bu sebeple programın sonlandırılması kararını aldığımızı, kamuoyuna üzüntülerimizle duyururuz."