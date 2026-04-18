Son dakika... Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme: Zeinal Abakarov ve üvey babası tutuklandı
Son dakika haberi... Gülistan Doku soruşturmasında adliyeye sevk edilen Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile eski polis olan üvey babası Engin Yücer tutuklandı.
18.04.2026 09:02:00
DHA
İlgili Konular: #tutuklama #Gülistan Doku
Gülistan Doku soruşturması... CHP'li Karaca: 'Dönemin valisi baş sorumludur' Gülistan Doku için Tunceli Adliyesi önünde yapılan basın açıklamasında CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, "Gülistan’ın katledilmesi ve kaybedilmesine ilişkin delilleri ortadan kaldıran, soruşturmanın yönünü başka mecralara çekmeye çalışan dönemin valisi baş sorumludur" ifadelerini kullandı.
Gülistan Doku dosyasında silinen hastane kayıtları... O başhekim gözaltına alındı Gülistan Doku dosyasında hastane kayıtlarının silindiği iddiaları üzerine Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı, müfettiş görevlendirildi. Ardından dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir, Bursa’da gözaltına alındı. Özdemir, daha sonrasında ise adliyeye sevk edildi.