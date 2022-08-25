Son Dakika: Gülşen gözaltına alındı
İmam hatiplerle ilgili sözleri sonrası hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu gözaltına alındı.
Şarkıcı Gülşen’in nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili söylediği sözlerin yer aldığı bir video, bugün bazı basın organlarında yayınlanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün, şarkıcı hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik suçundan resen soruşturma başlatıldığını duyurdu. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Gülşen isimli şarkıcının sahnede imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı TCK 216. madde kapsamında resen soruşturma başlatılmış olup kolluk görevlilerine, mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığı’mızda hazır edilmesi talimatı verilmiştir.”
Gülşen söz konusu soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı. Gülşen'in evinden alınarak ifadesi alınmak üzere adliyeye götürüldüğü belirtildi.
MEB HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da Gülşen'in ilgili sözleri gerekçesiyle hukuki süreç başlatıldığını duyurdu.
Konuya ilişkin Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bir şarkıcının, konserinde imam hatip liselerimizi itham ederek bu camiaya yönelik hakaret ve iftira içeren sözlerinden dolayı kendisini kınıyoruz. Kuruluşundan bu yana ülkenin milli ve manevi değerleriyle nesillerin yetiştiği bu kurumlara veya herhangi bir okul türümüze ya da bu okullarımızda eğitim gören öğrencilerimize yönelik aşağılayıcı ve ötekileştirici sözlerin sarf edilmesi asla kabul edilemez. Bakanlığımızca söz konusu şarkıcının hakaret ve iftira içeren bu sözlerinden dolayı hukuki süreç başlatılmıştır" denildi.
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