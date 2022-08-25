Soruşturma başlatılmıştı... AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Gülşen’i hedef aldı
Şarkıcı Gülşen’in nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili söylediği sözlerine tepki gösteren AKP Sözcüsü Ömer Çelik, “Türkiye’yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır” dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili söylediği sözler nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan resen soruşturma başlatıldığını ve mevcutlu olarak savcılığa getirilmesi için kolluk kuvvetlerine talimat verildiğini açıkladı.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla şarkıcı Gülşen’i hedef aldı. Çelik, Gülşen’in toplumun belirli bir kısmını ‘sapıklık’ söylemiyle hedef aldığını öne sürerek, “Türkiye’yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır” dedi.
“Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk” ifadelerini kullanan Çelik, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz. Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir.”
Nefret üretmek bir sanat dalı değildir. Nefret yaymak bir sanatçı faaliyeti değildir.— Ömer Çelik (@omerrcelik) August 25, 2022
Toplumun belirli bir kesimini “sapıklık” iddiası ile hedef almak ve Türkiye’yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır...
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