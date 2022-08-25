Soruşturma başlatılmıştı... AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Gülşen’i hedef aldı

25 Ağustos 2022 Perşembe, 10:51

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Gülşen Bayraktar Çolakoğlu hakkında, nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili söylediği sözler nedeniyle ‘halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik’ suçundan resen soruşturma başlatıldığını ve mevcutlu olarak savcılığa getirilmesi için kolluk kuvvetlerine talimat verildiğini açıkladı.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla şarkıcı Gülşen’i hedef aldı. Çelik, Gülşen’in toplumun belirli bir kısmını ‘sapıklık’ söylemiyle hedef aldığını öne sürerek, “Türkiye’yi ayrıştırmaya çalışmak nefret suçudur ve insanlık ayıbıdır” dedi.

“Bu çarpık zihniyetin mazide kaldığını düşünüyorduk” ifadelerini kullanan Çelik, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Ancak farklı kisveler altında sürdüğünü görüyoruz. Bu nefret zihniyeti ülkemizde asla zemin bulamaz. Nefrete karşı insanlık değerlerini savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık onuru her türlü nefretin üstündedir.”