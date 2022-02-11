Son dakika: Güngören'de yangın ve patlama
Güngören'de tekstil malzemeleri üretilen 4 katlı binada yangın çıktı. Patlamaların da olduğu yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Sanayi Mahallesi, Sinan Paşa Sokak'ta tekstil malzemeleri üretilen 4 katlı binada saat 13.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın sırasında patlamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis sevk edildi. Alevler yan binaya da sıçradı. Olayda ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Ambulansa alınan yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.
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