Son dakika: Hablemitoğlu'nun katil zanlısı tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
Necip Hablemitoğlu suikastının, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevk edildi.
Ankara'da 18 Aralık 2002'de uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, , Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalanarak Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilmişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Bozkır, sağlık kontrolünün ardından Ankara adliyesine getirildi.
Ankara adliyesinde sorgusu tamamlanan Bozkır, Silahlı Örgüt Üyeliği ve Tasarlayarak Adam Öldürme suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine sevkedildi.
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