Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı adliyeye sevk edildi

Necip Hablemitoğlu suikastının, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirilen şüphelilerinden Nuri Gökhan Bozkır, adliyeye sevk edildi.

AA
08 Şubat 2022 Salı, 08:36
Necip Hablemitoğlu suikastı zanlısı adliyeye sevk edildi
Abone Ol google-news

Necip Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yakalanarak Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilmişti. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki işlemleri tamamlanan Bozkır, sağlık kontrolünün ardından Ankara adliyesine getirildi.

Nuri Gökhan Bozkır'ın, Hablemitoğlu soruşturması kapsamında, adliyedeki sorgusuna başlandığı öğrenildi.

Ankara'da evinin önünde uğradığı suikast sonucu 18 Aralık 2002'de yaşamını yitiren akademisyen Necip Hablemitoğlu'nun katil zanlılarından Nuri Gökhan Bozkır, kırmızı bültenle aranırken, MİT tarafından yakalanıp Türkiye'ye getirilerek 27 Ocak'ta emniyete teslim edilmişti.

Bozkır'ın gözaltı süresi 2 kez uzatılmıştı.


Günün Video Haberi


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler