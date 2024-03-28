Dilan Polat gözyaşları içinde mahkemede: Nez Demir'i affetti

Dilan Polat kendisine hakaret içerikli mesaj attığı iddiasıyla Nez Demir’den şikâyetçi olmuştu. Bugün gerçekleşen ilk celsede Polat, şikâyetinden vazgeçti. İki arkadaş duruşmada ağlayarak ifade verdi.

İHA
Yayınlanma: 28.03.2024 - 14:01
Dilan Polat gözyaşları içinde mahkemede: Nez Demir'i affetti
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Sosyal medya fenomeni Dilan Polat kendisine hakaret içerikli mesaj attığı iddiasıyla Fenomen Nez Demir’den şikâyetçi olmuştu. Nez Demir hakkında, ‘Hakaret’ ve ‘Tehdit’ suçlarından toplam 2 yıl 9 ay hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ilk celseye sanık Nez Demir ve taraf avukatları katıldı. Dilan Polat ise tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı.

DURUŞMA BOYUNCA AĞLADILAR

Duruşmada söz verilen Nez Demir gözyaşları içinde, “Çok uzun zaman oldu hatırlamıyorum. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Mesaj atılması doğru ama tehdit unsuru olarak atmadım, her zamanki aramızdaki kavgalar” dedi.

Duruşma boyunca ağlayan Dilan Polat ise şikâyetinden vazgeçtiğini ifade etti. Mahkeme, Dilan Polat’ın şikâyetini çekmesi üzerine davanın düşürülmesine hükmetti.


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