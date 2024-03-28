Sınır dışı edilmişti... Dilan Polat'ın yardımcısı Şule gece kulübü açtı!
Dilan Polat'ın Şule ismiyle tanınan ve kara kutusu olarak anılan Özbekistan uyruklu yardımcısı Khaydarova, sınır dışı edilmesinin ardından ülkesinde gece kulübü açtı.
Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından tutuklanan Engin ve Dilan Polat çiftinin Şule ismiyle tanınan Özbekistan uyruklu yardımcısı Khaydarova, bir süre önce ikamet izninin bitmesiyle sınır dışı edilerek ülkesine geri gönderilmişti.
En son ülkesine dönerken uçaktan çektiği TikTok videosunu,"Millet olarak rahatlayın, gidiyorum" sözleriyle paylaşan Özbek asıllı Şule'nin ülkesinde gece kulübü açtığı ortaya çıktı.
Bir arkadaşının 'Hayırlı olsun' notuyla kulüpten çektiği görüntüyü paylaşması üzerine çocuk bakıcısı Şule'nin eğlence sektörüne adım attığı öğrenildi.
Dilan Polat'ın yardımcısı Şule, daha önce de aldığı lüks ev ile dikkat çekmişti.
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