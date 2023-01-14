Son Dakika... Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: Öldürülen şahsın kimliği belli oldu!

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 13:20

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 13:20

D-100 Karayolu Haliç Köprüsü girişinde sabah saat 06.30 sıralarında seyir halinde olan 09 AGM 821 plakalı otomobile, yan yoldan gelen içinde iki kişinin olduğu plakasız bir araçtan ateş açıldı.

Saldırıya uğrayan ve içinde 3 kişinin olduğu öğrenilen 09 AGM 821 plakalı otomobilden de diğer araca silahla karşılık verildi. Saldıraya uğrayan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

Çatışma sonucunda 09 AGM 821 plakalı otomobilde, arka koltukta oturan bir kişi hayatını kaybederken, şoförün yanındaki koltukta oturan kişi yaralandı. Şoförün ise otomobili bırakarak kaçtığı belirtildi.

Yaralanan kişi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARACI BIRAKIP KAÇTILAR

Saldırıyı gerçekleştiren kişiler de otomobili yaklaşık 50 metre ileride bırakarak kaçtı. Aracın arka ve yan camında kurşun izleri olduğu ve bir camının patladığı görülürken, polisin yaptığı incelemede arka ve ön plakaların otomobilin içine saklandığı tespit edildi.

Saldırıyı gerçekleştiren otomobilin plakasının ise 34 CUR 003 olduğu belirlendi. Öte yandan olay yerinde 41 kovan tespit edildi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

Saldırının ardından Haliç Köprüsü'nün Edirne istikametinde, orta yol tamamen trafiğe kapatıldı. Yaklaşık 2 saat süren incelemenin ardından araçlar kaldırıldı.

ÖLEN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Öte yandan Adli Tıp Kurumu morguna götürülen cesedin ise Cumali Aslan'a ait olduğu belirtildi. Olayın nedeniyle ilgili incelemenin ise sürdüğü öğrenildi.