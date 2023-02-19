Son Dakika... Hasarlı evlere girilecek mi? Eşya tahliyesine ilişkin genelge yayımlandı

Son dakika gelişmesi... İçişleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının ortak çalışması sonucu deprem bölgelerinde 'yıkık', 'acil yıktırılacak' ve 'ağır hasarlı' yapılara, afetzedelerin eşyalarını tahliye etmek maksadıyla girilmesi, girilmemesi kurallarını içerir genelge, AFAD Başkanlığınca yayımlandı.

DHA
Yayınlanma: 19 Şubat 2023 - 16:07
Son Dakika... Hasarlı evlere girilecek mi? Eşya tahliyesine ilişkin genelge yayımlandı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremde can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam erken çok sayıda yurttaş evsiz kaldı.

İçişleri ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlıklarının ortak çalışması sonucu deprem bölgelerinde 'yıkık', 'acil yıktırılacak' ve 'ağır hasarlı' yapılara, afetzedelerin eşyalarını tahliye etmek maksadıyla girilmesi, girilmemesi kurallarını içerir genelge, AFAD Başkanlığınca yayımlandı.

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