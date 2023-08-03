Son Dakika: Hatay ve Muğla'nın ardından Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem!

Son dakika gelişmesi... Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2023 - 08:04
Son Dakika: Hatay ve Muğla'nın ardından Malatya'da 4.3 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 07.56'da gerçekleşen depremin 7.04 km olduğu belirlendi.


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