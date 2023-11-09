Son Dakika: Hatay'da 4.8 büyüklüğünde deprem!
Son dakika gelişmesi... Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Saat 05.32'de gerçekleşen depremin 8.28 km derinlikte olduğu bildirildi.
Deprem, Gaziantep, Adana gibi çevre illerden de hissedildi.
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4,8 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, saha tarama çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına devam etmektedir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
"OLUMSUZ BİR İHBAR BULUNMAMAKTADIR"
AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Hatay ilimizin Kırıkhan ilçesinde saat 05.32'de meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" denildi.
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