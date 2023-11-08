Talas'ta hasat son buldu: Aspirin yağı depremzedelere gönderilecek

İlçe tarımına katkılarını aralıksız olarak sürdüren Talas Belediyesi, iki yıldır sürdürdüğü aspir ekiminde hasat gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.11.2023 - 16:34
Talas'ta hasat son buldu: Aspirin yağı depremzedelere gönderilecek
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Kayseri Talas Belediyesince ekilen aspirden elde edilen yağın bir kısmı depremzedelere, bir kısmı da ihtiyaç sahiplerine verilecek.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başakpınar Mahallesi'ndeki Abdullah Gül Üniversitesi arazisinin 400 dekarına belediye tarafından aspir ekildi.

Hasadı yapılan aspirden Yamaçlı Mahallesi'ndeki işletmede 2 bin 500 litre yağ, 9 ton da hayvanların beslemesinde kullanılan küspe elde edildi.

Aspir yağının bir kısmı deprem bölgesindeki vatandaşlara gönderilecek, bir kısmı da belediyesinin sosyal hizmet merkezlerinde ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

 


Aspir yağı Kayseri

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