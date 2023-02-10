Son Dakika: Hatay'da çöken rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun kaçarken yakalandı

Son dakika haberi... Hatay’daki en lüks yapılardan biri olarak bilinen ve depremde çöken rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurtdışına çıkmak isterken havalimanında yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 17:46
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Türkiye’yi derinden sarsan Kahramanmaraş depremleri sonrasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 10 kentte yıkıma neden olan deprem sonucu Hatay’da bulunan 250 dairelik bir rezidans da yerle bir oldu.

Hatay'daki Rönesans rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun yurtdışına çıkmak isterken havalimanında yakalandı. 

Hatay'da yıkılan Rönesans rezidansın müteahhidi Mehmet Yaşar Coşkun'un, paralarla birlikte İstanbul Havalimanı'ndan yurtdışına kaçmaya çalıştığı ihbarı edildi. İhbar üzerine hareket geçen polis ekiplerince bugün Coşkun'un İstanbul Havalimanı'ndan Karabağ'a çıkışı engellendi.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talimat verilerek yakalanan Coşkun, gözaltına alınarak Emniyet'e götürüldü.


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