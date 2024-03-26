Adıyaman'da iş kazası... Merdivenden düşen işçi yaralandı!

Yayınlanma: 26.03.2024 - 14:27

Güncelleme: 26.03.2024 - 14:27

Adıyaman’da Turgut Reis Mahallesi Atatürk Bulvarı eski Valilik Kavşağı yakınlarında bulunan bir inşaatta çalışan İbrahim Halil Y. (29), dengesini kaybettiği inşaat merdiveninden düştü.

Düşerek yaralanan Halil İbrahim Y., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.