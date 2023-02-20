Son dakika... Hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından büyük yıkıma uğrayan Hatay’da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.
Acil ve Afet Durumu Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi, Hatay'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Saat 20.04'te meydana gelen depremin derinliği ise 7.7 km olarak ölçüldü. 6.4 büyüklüğündeki depremden dakikalar sonra 5ç8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
CNN Türk'ün aktardığına göre, bölgede birçok binanın yıkıldığı ve göçük altında kalanlar olduğu bildirildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Kentte deprem nedeniyle bazı ihbarlar aldık, bunları değerlendiriyoruz, taramalarımız sürüyor" açıklamasında bulundu.
FUAT OKTAY'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Fuat Oktay, "Hatay merkezli depremlerle ilgili incelemelerimiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın hasarlı binalardan uzak durmalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.
TSUNAMİ UYARISI
Avrupa Sismik Merkezi, Hatay'da meydana gelen son depremden sonra Tsunami tehlikesi olduğundan, sahil bölgesinin acilen boşaltılması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
AYRINTILAR GELİYOR...
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