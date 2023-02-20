AFAD'dan iki büyük deprem sonrası yurttaşlara uyarı
Hatay'daki 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki depremin ardından AFAD tarafından yapılan uyarıda, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin” denildi.
AFAD’ın Twitter hesabındaki paylaşımda ‘Önemli’ notuyla “Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin” uyarısı yapıldı.
?? ÖNEMLİ!— AFAD (@AFADBaskanlik) February 20, 2023
?? #Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin.
?? Riskli binaların çevresinde bulunmayın.
?? Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin.
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