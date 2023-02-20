AFAD'dan iki büyük deprem sonrası yurttaşlara uyarı

Hatay'daki 6.4 ve 5.8 büyüklüğündeki iki depremin ardından AFAD tarafından yapılan uyarıda, "Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin” denildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 21:08
AFAD'dan iki büyük deprem sonrası yurttaşlara uyarı
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AFAD’ın Twitter hesabındaki paylaşımda ‘Önemli’ notuyla “Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Doğru bilgi için resmî kaynakları takip edin” uyarısı yapıldı.


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